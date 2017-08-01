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Sıla konserinden rektör aracına haciz çıktı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sıla konserini iptal edilince organizasyon şirketi, rektörlüğün resmi makam aracına haciz koydurdu.

01.08.2017 - 06:45
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Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin bahar şenliklerinde kötü hava koşulları nedeniyle iptal edilen Sıla konseri nedeniyle alacağını tahsil edemeyen orrganizasyon şirketi, rektörlüğün resmi makam aracına haciz koydurdu.

BAHAR ŞENLİKLERİ İÇİN ANLAŞMIŞLARDI

Üniversite, 2013’te bahar şenlikleri için organizasyon firması ile anlaştı. Ancak Sıla konserinin yapılacağı 14 Mayıs’ta yaşanan yoğun yağışta sahnenin çatısı su aldı.

Sıla konserinden rektör aracına haciz çıktı

İPTAL EDİLDİ

Sahne ve konser alanının tehlike yaratacak derecede ıslanması nedeniyle konser iptal edildi. Organizasyon şirketi Sıla konserinin başka bir gün yapılacağını yazılı ve sözlü olarak üniversite yönetimine bildirdi. Ancak yönetim geri dönüş yapmadı.

MAHKEME ÜNİVERSİTEYİ HAKSIZ BULDU

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre organizasyon şirketi Bolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde alacak davası açtı. Mahkeme üniversiteyi haksız bularak 48 bin TL’yi yasal faiziyle ödemesine karar verdi. 55 bin TL alacaklarını olduğunu belirten organizasyon şirketi avukatı Tahir Kemal Bozkır rektörlüğün resmi makam aracının  da bulunduğu 4 otomobilehaciz koydurdu.

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