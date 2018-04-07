Sıla Okan Can Yantır'la görüntülendi

Ahmet Kural ile Sıla’nın aşkı sekiz ay kadar sürmüş, ikiliden evlilik haberi beklenirken, geçen Ocak ayında ayrıldıklarını açıklamışlardı.

KAMERALARA YAKALANDILAR

Sıla'nın adı bu gelişmeden birkaç hafta sonra Okan Can Yantır ile anılmaya başlamıştı. Sıla ve Can Yantır, önceki gün Asmalımescit’te kameralara yakalandı.

AYRI AYRI ÇIKTILAR

Yantır ve Sıla mekandan ayrı ayrı çıktı. Yantır’dan birkaç dakika sonra buluştukları restorandan çıkan Sıla, flaşlar patlayınca bir an duraksadı.

BİRLİKTE SİTEYE GİRDİLER

Ardından “İyi akşamlar” deyip koşar adım Yantır’ın bulunduğu otomobile yöneldi. İkilinin içinde olduğu otomobil Kalamış’ta bir siteye girdi.

AYRILIĞIN SEBEBİ YANTIR'DI

İddiaya göre Sıla ile Ahmet Kural aşkını Okan Can Yantır buluşması bitirmişti. Sıla, Dilan Çiçek Deniz'in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile buluşup baş başa yemek yemiş, bu yemeği öğrenen Ahmet Kural, kıskançlık krizine girerek ilişkiye noktayı koymuştu.

Sıla Ahmet Kural'la birlikteliğinin ardından ayrılırken; Okan Can Yantır ise Çukur'un Sena'sıyla bir süre birlikte olduktan sonra ilişkilerini noktalamıştı.



FOTOĞRAF: Sıla ile baş başa yemek yiyen Okan Can Yantır ile eski sevgilisi Dilan Çiçek Deniz



FOTOĞRAF: Ahmet Kural - Sıla