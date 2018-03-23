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Sıla Şahin'in çıplak fotoğrafları paylaşıldı

Almanya'nın en popüler oyuncularından biri olan Türkiye doğumlu Sıla Şahin, siber saldırıya maruz kalan ünlü isimler arasına katıldı

Haber Merkezi | 23.03.2018 - 07:33..
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2011 yılında erkek dergisi Playboy’un Almanya edisyonuna çıplak pozlar vererek, “Playboy’a soyunan ilk Türk” olaN Sıla Şahin, Almanya’nın gündeminde girdi.

Sıla Şahin'in çıplak fotoğrafları paylaşıldı

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR ELE GEÇİRİLDİ

6 aylık hamile olan 32 yaşındaki Sıla Şahin hakkında bir habere imza atan Bild gazetesi, genç oyuncunun siber saldırıya maruz kaldığını aktardı. Gazetenin haberinde, Sıla Şahin’in bu gelişme ile şok olduğu belirtilirken, siber saldırganların Sıla Şahin’in uygunsuz fotoğraflarının internet üzerinde paylaşıldığı açıklandı.

AVUKATLARA TALİMAT VERİLDİ

Doğum için gün sayan Sıla Şahin, Avusturyalı kaleci Samuel Radlinger ile evlenmiş ve eşinin kariyerine devam ettiği Norveç’te yaşamaya başlamıştı.

Alman basınında yer alan haberlere göre Sıla Şahin, avukatına talimat vererek fotoğrafların kaldırılması için işlemleri başlattı.

Sıla Şahin'in çıplak fotoğrafları paylaşıldı

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