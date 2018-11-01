Sıla, uğradığı şiddet sonrası ilk kez konuştu

Eski sevgilisi Ahmet Kural tarafından şiddet gördüğü için mahkemeye başvuran ve Kural hakkında koruma kararı aldıran Sıla, Instagram hesabından açıklama yaptı.

"KADINI DARMADAĞIN EDEN BİR OLAYMIŞ"

Ataol Behramoğlu'nun şiirinden alıntı yaparak "Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var" diyen Sıla Gençoğlu şunları yazdı: "Merhaba, bazen cümleye başlamak çok zor olabiliyor. Galiba en doğrusu konuya direkt girmek.Hayatımdaki insanın fiziki şiddetine maruz kaldım. Bu, fiziki hasarı bir yana insanın kadın tarafını darmadağın eden bir olaymış. Hayatta geldiğiniz yer, başarılarınız ya da oluşturduğunuzun bir anda önemsiz kaldığı yıkıcı bir deneyimmiş.





"SUSMAMA KARARI ALDIM"

Bu ülkede bugüne kadar ne kadar şiddet mağduru kadın varsa, gözlerinin gözlerinize değdiği bir anmış. Artık ne yazık ki biliyorum, çok kolay değil sokağa çıkıp “Ben şiddete uğradım” diye bağırmak. Ama şunu da biliyorum ki ben de susarsam önce kendime, sonra da bu ülkenin kadınlarına, şiddete karşı insanlarına haksızlık etmiş olacağım. Bu nedenle başıma gelen olay üzerine susmama kararı aldım. Yasaların bana verdiği hakları kullanacağım. Hiç bir ceza, yaptırım benim yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek, bunu çok iyi biliyorum.

"AŞKIN BUNUNLA İLGİSİ YOK"

Ama bu hayatta şarkılarla, kelimelerle bir iletişim kurabildiysek ve kendimi biraz anlatabildiysem, gücümü kendim kadar sizlerden aldığımı da biliyorsunuzdur. Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum. Bazıları hiç sevilmeyi öğrenememiş olabilir ama bence aşkın bununla hiç bir ilgisi yok!"