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Sıla ve Ahmet Kural el ele görüntülendi

Ünlü şarkıcı Sıla, Harbiye Açıkhava konseri sonrası basının karşısına sevgilisiyle el ele çıktı.

26.07.2017 - 12:12
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Ünlü şarkıcı Sıla, 5 günlük Harbiye Açıkhava Konseri maratonuna geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Dün de bir konser gerçekleştiren şarkıcıyı dinlemeye sevgilisi Ahmet Kural da gitti.

Sıla ve Ahmet Kural el ele görüntülendi

SORULARI YANITLADILAR

Harbiye'deki konser sonrası görüntülenen çift, muhabirlerle röportaj yapmak için durdu ve soruları yanıtladı.

Sıla ve Ahmet Kural el ele görüntülendi İZLE

Sıla ve Ahmet Kural el ele görüntülendi

BASININ KARŞISINDA İLK KEZ EL ELE

Sıla ve Ahmet Kural çiftinin soruları yanıtlarken oldukça mutlu olduğu da gözlerden kaçmadı. Daha sonra arabadan inen çift, basının karşısına ilk kez el ele çıktı.

Sıla ve Ahmet Kural el ele görüntülendi

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