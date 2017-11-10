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Sıla yine Ahmet Kural'a aşkını ilan etti

Sıla, sevgilisi Ahmet Kural için duygusal doğum günü mesajı paylaştı.

10.11.2017 - 08:16
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  2. Magazin

Popçu Sıla bir süredir oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşıyor. Kural, sevgilisini son konserinde izlemeye gitmedi, bu durum 'Ayrılık' haberlerine neden oldu. Çıkan haberler karşısında sessizliğini koruyan Sıla, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla dedikodulara son noktayı koydu.

"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM"

Ahmet Kural'ın doğum gününü kutlayan ünlü popçu, paylaşımının altına şu notu düştü: "Gönülden gönüle yol gizli gizli... İyi ki doğdun canımmm. Nice sağlıklı, mutlu, çoklu yaşlara... En sevdiğim fotoğraflarından biri, Rahşan'cım çekmişti..."

Sıla yine Ahmet Kural'a aşkını ilan etti

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