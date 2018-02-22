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Sıla yine saçlarını boyattı

Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra kuaförden çıkmayan Sıla, yine imajını değiştirdi.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 09:26..
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Oyuncu Ahmet Kural ile ilişkisini bitiren Sıla, ayrılığın ardından imaj değişikliğine gitmişti. Radikal bir karar alıp sarı saçlarını kızıla boyatıp kısacık kestiren Sıla önceki gün Bebek’te yine kuaför çıkışı görüntülendi.

Sıla yine saçlarını boyattı

Saçlarının boyuyla oynamayan şarkıcı, kızıldan platin sarıya dönüş yaptı. Sıla'nın kararsız imaj değişiklikleri için "Aşk acısı çekiyor, Ahmet'i hala unutamadı." gibi yorumlar yapıldı.

TOKAT KONUSUNDA KONUŞMAK İSTEMEDİ

Sıla, muhabirlerin “Ahmet Kural’ın size tokat attığı doğru mu?” sorusunu yine duymazdan geldi.

Sıla yine saçlarını boyattı

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