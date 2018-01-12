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'Şila' zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Van'da narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası 'Şila' isimli köpekle, bir minibüste 51 kilo 480 gram eroin ele geçirildi.

İHA | 12.01.2018 - 08:01..
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Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinde batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı.

'Şila' zehir tacirlerine göz açtırmıyor

MİNİBÜSTEN 51 KİLO EROİN ÇIKTI

Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen narkotik polisi, İpekyolu İlçesi Değirmenköy Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilen 38 ZC 123 plakalı minibüs durdurularak arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği ’Şila’nın tepki vermesi üzerine minibüste yapılan detaylı aramada 100 paket halinde toplam 51 kilo 480 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van'da 51 kilo eroin ele geçirildi VİDEO

'Şila' zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 1 şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Soruşturmamın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

'Şila' zehir tacirlerine göz açtırmıyor

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