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Sıla'dan konserine gelen hakemlere frikik esprisi

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da sahneye çıkan Sıla, altıncı gününde yine hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Haber Merkezi | 29.07.2018 - 09:49..
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Sıla, konserin 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulmasına denk gelmesine “Kanlı Ay tutulması falan bizi bozamaz” dedi.

‘On’dan Kalan Şarkılar’ konseptiyle büyük beğeni toplayan Sıla, Harbiye serisine hız kesmeden devam ediyor.

Biletlerin günler öncesinden tükendiği gecede Harbiye tıklım tıklım doluydu.

HAKEMLER KONSERE GELDİ

Konseri izleyenler arasında Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Mete Kalkavan'ın bulunduğu 25 hakem de vardı.

Sıla'dan konserine gelen hakemlere frikik esprisi

"FRİKİK VERİRSEM ÖNCE SİZ BAKIN"

Konser arasında hakmelere "Hoş geldiniz" diyen ünlü şarkıcı, "Frikik verme gibi bir durum olursa, ekrandan önce siz bakın istiyorum" esprisiyle güldürdü.

Sıla'dan konserine gelen hakemlere frikik esprisi

Sıla'dan konserine gelen hakemlere frikik esprisi

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