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Silah arkadaşı şehit Tümgeneral Aydın'ı anlattı

Emekli Kıdemli Başçavuş Sönmez, Şırnak'ta şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın askerler arasında çok sevildiğini söyledi.

01.06.2017 - 12:45
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Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın eski silah arkadaşlarından emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Sönmez, komutanını "Mehmetçiğe, askerliğe, vatanına sevdalıydı." diye anlattı.

ÇOK SEVİLİRDİ

Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığından 4 yıl önce emekli olan Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o dönem tugay komutanı olan Aydın'ın askerler arasında çok sevildiğini ifade etti.

SEVGİSİNİ HER FIRSATTA HİSSETTİRİRDİ

"Komutanım Aydoğan Aydın Paşa, mükemmel bir insandı. Mehmetçiğe, askerliğe, vatanına sevdalıydı." diyen Sönmez, emri altında görev yapan personele ayrı bir sevgisi olduğunu, bunu her fırsatta kendilerine hissettirdiğini söyledi.

"ASKER DEMEZ MEHMETÇİKLERİM DERDİ"

Şehit Tümgeneral Aydın'ın, emekli olmadan bir hafta önce kendisi için bir tören yapılması emrini verdiğini anlatan Sönmez, "Bana emeklilik töreni yapıldı, en son orada görmüştüm komutanımı. Askerler tarafından çok sevilirdi. 'Asker' demez, 'Mehmetçiklerim' derdi. 'Benim Mehmetçiklerimin rızkını kimse kesemez' derdi. O güzide komutan şimdi rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun." dedi.

 



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