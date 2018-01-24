Silah boş diyerek yüzüne sıktı canından oldu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ikamet eden Aslantürk, eşi, annesi ve kardeşinin evde olduğu sırada duvarda asılı otomatik av tüfeğini eline aldı. Ailesine şaka yapmaya çalışan 27 yaşındaki Mete Serhat Aslantürk, hayatını kaybetti.





'DOLUDUR' İKAZLARINI DİNLEMEDİ

Mete Serhat Aslantürk, ailesinin, 'Doludur bırak şaka yapmayı' uyarılarına rağmen, "Bakın dolu değil" diyerek kısa namlulu dipçikli av tüfeğini yüzüne doğrultarak tetiğe bastı. Tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulan Mete Serhat Aslantürk kanlar içinde yere yığıldı. Ailesi hemen 112 Acil'den yardım istedi. Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mete Serhat Aslantürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.





3 YIL ÖNCE EVLENMİŞTİ

Mete Serhat Aslantürk’ün 3 yıl önce evlendiği eşinin hamile olduğu ve annesi, babası ile kardeşinin 3 gün önce oğullarını İstanbul'dan ziyarete geldiği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.