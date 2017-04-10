taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.752
USD
3,7263
EURO
3,9448
ALTIN
150,26
PETR
55,4700

Silah dükkanını soydu, Trump'a mektup yolladı

ABD'de geçtiğimiz günlerde silah dükkanını soyduktan sonra kayıplara karışan 32 yaşındaki Joseph Jakubowski her yerde aranıyor.

10.04.2017 - 10:58
  1. Haberler
  2. Dünya

f

ABD'de Polis yetkilileri, bir silah dükkanında yüksek kalibreli 16 silah çaldıktan sonra, hükümet karşıtı bir manifesto yazarak ABD Başkanı Donald Trump'a mail atan Joseph Jakubowski'ni polis her yerde arıyor. Joseph Jakubowski'yi aramak için 150'den fazla polis memurunun çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, şahsın çelik yelek ve çelik başlık kullanıyor olabileceği açıklandı.

KLİSE EKSTRA ÖNLEMLER ALDI

Yetkililer, Jakubowski'nin Trump'a yolladığı 160 sayfalık hükümet karşıtı manifestoda 'din karşıtı' öğeler bulunduğunu ve bu nedenle bölgedeki kiliselerde ekstra önlemler alındığını açıkladı.

Silah dükkanını soydu, Trump'a mektup yolladı

YARDIM EDENE 10 BİN DOLAR ÖDÜL

Konuyla ilgili polis yetkilileriyle birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Rock County şerifi Robert Spoden, "Basit olarak, bütün hükümet yetkililerine karşı kızgınlığı var. Başkan ve ya yerel yetkililer ve ya hukuk adamları fark etmiyor. Yetki sahibi olan ve ya yönetimsel gücü olan hiç kimseyi sevmiyor." ifadelerini kullandı.

FBI, Jakubowski'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler veren kişilerin 10 bin dolarla ödüllendirileceğini açıkladı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

263
Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

87
Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

79
Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

109
The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

105
Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

84
Leman Sam: Biz serseri bir aileyiz

Leman Sam: Biz serseri bir aileyiz

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM