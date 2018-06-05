Beyoğlu Refik Saydam Caddesi üzerinde bir kafede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir emniyet amiri, arkadaşı ile otururken hareketlerinden şüphelendiği dışarıdaki kişiye baktı.

Bunun üzerine dışarıdaki kişi, masasına gelip "Ne bakıyorsun, neden yan baktın." diyerek emniyet amirinin üstüne yürüdü.

BELİNDEKİ SİLAHI ÇIKARDI

Emniyet amiri bu kişiye polis olduğunu söyledi. Kimlik soran kişi ile emniyet amiri arasında itişmeler yaşandığı sırada elini beline atan şahıs, silah gösterdi.

Tartıştığı kişi emniyet amiri çıkınca şoke oldu VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Emniyet amiri kimlik göstererek saldırganın elindeki silahı aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan kişi, polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin emniyet amirine gösterdiği silah kurusıkı çıktı. Eşyalarını almak için geri dönen emniyet amiri kafe müşterilerinden özür diledi.