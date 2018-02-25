ABD'deki silah kullanımı ve bulundurma yaygınlığı şimdi ülkenin en önemli tartışma konularından biri.

Florida da gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası tartışma konusu olan bu mesele Trump'ın "hocanız silahlı olsaydı, böyle olmazdı" sözleriyle daha da alevlenmişti.

Silah için ağlayan küçük kız ViDEO

HEDİYE SİLAH İÇİN GÖZYAŞI DÖKTÜ

ABD'deki tartışmaların temelinde yatan en önemli neden, ülkedeki silah kullanımının yaygınlığı ve silahın adeta bir yaşam biçimi halinde olması. Bu nedene en önemli örnek de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir videoda görüldü.

Oyuncak oynayacak yaşta olan küçük bir kız çocuğuna ailesi silah etti. Uzun bir kutunun içinde bulunan silahı gören küçük kız gözyaşlarını tutamadı, heycandan adeta deliye döndü.

KUTUDAN AV TÜFEĞİ ÇIKTI

Kutuyu gördüğü zaman heyecanlanan ve gözyaşlarına kapılan küçük kız, ne yapacağını şaşırarak paketi açtı.m İççerisinden iki parça halinde çıkan av tüfeğini görünce gözyaşları daha da artan kız ailesine teşekkür etti.

TARTIŞMALI SİLAH KONUSU

Henüz 12-13 yaşında olan bir küçük kız çocuğuna ailesi tarafından av tüfeği hediye edilmesi büyük eleştirilere neden olurken, silah konusundaki tartışmaları da alevlendirdi.