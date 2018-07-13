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Silah kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama

Jandarma, Kastamonu merkezli 4 ilde silah kaçakçılığına karşı operasyon başlattı.

DHA | 13.07.2018 - 23:29..
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Silah kaçakçılarına karşı başlatılan operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Silah kaçakçılığı operasyonunda 8 tutuklama

MECLİS ÜYESİ VE MUHTAR DA VAR

11 Temmuz'da Kastamonu İl Jandarma ekipleri tarafından Kastamonu, İstanbul, Samsun ve Rize illerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve örgüt faaliyeti kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Cide ilçesi İl Genel Meclisi Üyesi İ.A., köy muhtarları S.T., Ö.Ö., İnebolu ilçesi Muhtarlar Cemiyeti Başkanı A.Ç. ile K.A., M.Ç., G.N. ve O.S.K. tutuklanarak İnebolu cezaevine konuldu.

Ayrıca, olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 11 şüpheli ise Cide Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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