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Silah 'öldürmeye elverişsiz' çıkınca ceza istemi düştü

Erzurum'da evinin penceresinden havalı tabancayla ateş edip sokakta oynayan iki çocuğu yaraladığı iddiasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ömer Murat Akçay'ın yargılanmasına devam edildi.

DHA | 08.12.2017 - 12:03..
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Geçtiğimiz haziranda, Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ömer Murat Akçay (27), oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki evinin penceresinden havalı tabancayla sokaktaki kola şişesine ateş etti. Hedefi tutturamayan Akçay, karşı apartmanın önünde oynayan Sümeyye Boz (4) ile İkra Kaya'yı (6) yaraladı.

Silah 'öldürmeye elverişsiz' çıkınca ceza istemi düştü

ANNELERİ FARKETMİŞTİ

Bir acı hisseden; fakat ancak annelerinin atletlerindeki kanı görmesiyle durumları fark edilen iki çocuk, ambulansla Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silah 'öldürmeye elverişsiz' çıkınca ceza istemi düştü

"AVCILIK BELGEM VAR"

Çocukların yaşadığı apartmanın karşısında oturan ve bu tür silahları kullanan Ömer Murat Akçay, polis ekiplerince gözaltına alındı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güngör Akçay ile Prof. Dr. Müfide Akçay'ın oğlu Ömer Murat Akçay, polise verdiği ilk ifadede, avcılık belgesi olduğunu söyledi.

Silah 'öldürmeye elverişsiz' çıkınca ceza istemi düştü

"ÇOCUKLARA ATEŞ ETMEDİM"

Akçay, "İftar saati canım sıkıldı. Tabanca ile ateş edesim geldi. Sokakta duvarın üstünde kola şişesi duruyordu. Bir el ateş ettim, vuramadım. Sonra bir el daha ataş ettim, şişeyi vurdum. Bu arada bahçenin içinde çocukları gördüm; ama ben, onlara ateş etmedim." diye konuştu.

Evinde havalı tabanca ve 2 kutu saçma ile birlikte gözaltına alınan Akçay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AİLELER ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınan Akçay, geçen 23 Haziran'da tutuklanarak, cezaevine konuldu. Akçay hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iki çocuğa yönelik toplam 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Akçay, yaklaşık 4 ay sonra geçen 18 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Çocukların aileleri, sanık Akçay ile doktor olan annesinin manevi anlamda yanında oldukları için şikayetlerinden vazgeçti.

Silah 'öldürmeye elverişsiz' çıkınca ceza istemi düştü

"SİLAH ÖLDÜRMEYE ELVERİŞLİ DEĞİL"

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celseye Ömer Murat Akçay katılmazken, sanık avukatı ve mağdur çocukların avukatı duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı tarafından mahkemeye sunulan mütalaada ise Akçay'ın kullandığı silahın ateşsiz olduğu, Adli Tıp'tan gelen raporda silahın öldürmeye elverişli olmadığı belirlenince suçun vasfının değişerek, 'kasten yaralamaya' dönüştüğü belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın her iki çocuğa yönelik eylemi için toplam 3 yıldan 9 yıla kadar hapsini talep etti.

Duruşma, sanık avukatının savunmasını hazırlaması için ertelendi.

Silah 'öldürmeye elverişsiz' çıkınca ceza istemi düştü

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