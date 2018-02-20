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Silah yasasına Beyaz Saray önünde yatarak protesto

14 Şubat'ta Florida eyaletinde silahlı saldırıda ölen 17 kişinin katilinin idam edilmesi ve ABD'deki silah yasalarının değiştirilmesi için protesto gösterisi düzenlendi.

İHA | 20.02.2018 - 00:03..
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Silah yasasına Beyaz Saray önünde yatarak protesto

Beyaz Saray önünde toplanan çoğunluğu öğrencilerden oluşan grup, Florida eyaletinde 14 Şubat’ta silahlı saldırıda ölen 17 kişinin katilinin idam edilmesini ve silah yasalarının değiştirilmesini istedi.

YERE YATIP ÖLÜ TAKLİDİ YAPTILAR

Yere yatıp ölü taklidi yapan göstericiler, ellerinde "Gençler ölmesin", "Devlet öğrenciler için bir şeyler yapsın", "Katil idam edilsin" yazılı pankartlar taşıdı.

ABD’de silah yasalarıyla ilgili Başkan Trump’a tepkiler yükselmeye devam ederken, Marjory Stoneman Douglas Lisesinde 17 kişiyi öldüren katil zanlısı Nikolas Cruz bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Silah yasasına Beyaz Saray önünde yatarak protesto

Silah yasasına Beyaz Saray önünde yatarak protesto

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