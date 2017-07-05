Silah zoruyla hesabına 3 milyon lira geçirdi

İstanbul Maltepe'de 27 Nisan 2017 tarihinde bir banka şubesine giderek banka müdiresini silah zoruyla tehdit edip hesabına 3 milyon TL havale yaptıran Ramazan Kenan Albayrak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, banka ile bankanın müdiresi B.A. ve bankanın güvenlik görevlisi D.Ş., müşteki olarak yer aldı.

BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN SİLAH ZORUYLA...

İddianamede, eylemi gerçekleştiren Ramazan Kenan Albayrak ile birlikte, ondan alacaklı olan G.Ö. isimli bir kadın da şüpheli olarak gösterildi. İddianameye göre Ramazan Kenan Albayrak, silah zoruyla hesabına geçirdiği paranın bir kısmını borçlu olduğu G.Ö. isimli kadına havale ettiği, kadının olaydan sonra uyarılara rağmen parayı iade etmediği için hakkında dava açıldığı belirtildi.

Ramazan Kenan Albayrak'ın medikal malzeme alım işi ile uğraştığı belirtilen iddianamede, çevresindeki insanlara aylık düzenli gelir ödeyeceği vaadiyle paralar aldığı, ilk bir kaç ay içinde para aldığı bu kişilere düzenli ödemeler yaptığı, sonradan ödeme güçlüğüne girdiği için iddianameye konu suçu işlediği belirtildi.

KAFASINA SİLAH DAYADI

Şüpheli Ramazan Kenan Albayrak'ın bu şekilde çevresine yüksek miktarda borçlandığı belirtilen iddianamede, çıkmaza giren şüphelinin müşteki bankanın Maltepe Şubesi'ne giderek müşteki müdüre B.H.'nin odasına gittiği, müştekiden kağıt kalem isteyerek hesap numarasını yazdığı ve üzerinde taşıdığı silahı müştekinin kafasına doğrultarak yazdığı hesaba 3 milyon lira havale yapılmasını istediği anlatıldı.

"POLİSİ ARARSAN ÖLDÜRÜRÜM"

İddianamede, "Olayın etkisinde kalan müşteki müdüre B.H. şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştı. Şüpheli ise, 'silahta 13 mermi var. Polisi ararsan seni ve bankadaki şahısları öldürürüm' şeklinde konuşarak müştekinin kafasına silah dayamaya devam etti. Olayı gören banka güvenlik görevlisi D.Ş. odaya girdi.





"SAKIN KAHRAMANLIK YAPMA"

Şüpheli silahını D.Ş.'ye doğrultarak, 'sakın kahramanlık yapmaya kalkışma, seni öldürürüm' şeklinde konuşarak müştekiden silahını istedi. D.Ş. de silahını masanın üzerine bıraktı. D.Ş.'nin silahını alan şüpheli müdüre B.H. de banka çalışanını arayarak şüphelinin hesabına 3 milyon TL havale yaptırdı.

Cep telefonu ile internet bankacılığı üzerinden 380 bin TL'yi havale yolu ile 950 bin TL'yi de EFT yolu ile borçlu olduğu kişilere transfer etti. Kalan tutar da kendi hesabında tuttu." denildi.

KAPIDA POLİSLER BEKLİYORDU

Şüphelinin işlemlerin ardından müştekiler B.H. ve D.Ş. ile birlikte müdürenin odasından çıktığı belirtilen iddianamede, "Şüpheli Ramazan Kenan Albayrak, güvenlik görevlisi D.Ş ile birlikte halsiz kalan B.H.'nin koluna girerek banka dış kapısına yöneldi. Kapıda bekleyen polisler, direnç göstermeyen Ramazan Kenan Albayrak'ı yakaladı." denildi.

Ramazan Kenan Albayrak'ın borçlu olduğu kişilere yolladığı paraların üzerine savcılıkça bloke konulduğu belirtilen iddianamede, bu blokeler üzerine parayı alan şahıslardan G.Ö. dışındakilerin parayı iade ettiği, G.Ö.'nün tüm uyarılara rağmen parayı iade etmediği anlatıldı.

G.Ö.'nün, Ramazan Kenan Albayrak tarafından hesabına yatırılan 30 bin lirayı çekmek için hesabının bulunduğu şubeye gittiği, hesaptaki paranın blokeli olmasına rağmen banka görevlisinin kusuru sonucu çektiği ve uyarılara rağmen iade etmediği anlatılan iddianamede, G.Ö.'nün, "Suç olan eşyanın kabul edilmesi" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

SUÇU KABUL ETTİ, 61 YIL HAPİS İSTEMİ

Savunmasında borçlarını ödemek için tüm olayları gerçekleştirdiğini kabul eden Ramazan Kenan Albayrak'ın, "Nitelikli silahlı yağma", "Cebir ve tehdit etmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 29 yıldan 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.