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Silahını beline koymaya çalışan Samsunlu kendini vurdu

İlkadım ilçesinde 38 yaşındaki Turan Korkmaz'ın silahı yanlışlıkla ateş aldı. Ağır yaralanan Korkmaz, hastanede hayatını kaybetti.

İHA | 05.12.2017 - 09:30..
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silah

İlkadım Belediyesi'nde taşeron işçi olarak mutfakta çalıştığı öğrenilen Turan Korkmaz, sabah evinden işi gitmek için hazırlık yaptığı bir sırada tabancasını beline koymak istedi.

KENDİNİ VURDU

Tabancayı beline koyduğu sırada silah kazara ateş aldı ve kendini sol kasık üst kısmından vurdu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Turan Korkmaz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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