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Silahını temizlerken arkadaşını şehit etti

Sivas'ın Kangal ilçesinde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Yerli, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit oldu.

DHA | 28.05.2018 - 02:26..
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Akşam saat 21:30 sıralarında Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana gelen olayda, mermi Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin göğsüne isabet etti.

Silahını temizlerken arkadaşını şehit etti


TÜFEĞİNİ TEMİZLERKEN ARKADAŞINI VURDU

Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Emin K., tüfeğini temizlemek istedi. Bu sırada kazayla ateş alan silahtan çıkan kurşun karşısında bulunan Astsubay Çavuş Mustafa Yerli'nin (25) göğsüne isabet etti.

Ağır yaralanan Yerli, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede ameliyata alınan Mustafa Yerli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Silahını temizlerken arkadaşını şehit etti

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