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Silahla iş yerini basan adam dayak yedi

Antalya'da kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet olan kişilerin iş yerini silahla basan bir kişi, iş yeri sahibi tarafından darbedildi.

İHA | 18.12.2017 - 20:10..
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Dün saat 17.30 sıralarında Alanya’nın Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir kuruyemişçi dükkanında meydana gelen olayda, aralarında kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet olan Ahmet B. (36), elinde silahla Vedat K. (41) ve ağabeyi Sedat K.’nın (44) işyerini bastı.

İŞ YERİNDE ATEŞ ETTİ

Vedat K. ve ağabeyi Sedat K. ile tartışmaya başlayan Ahmet B., bu sırada silahla ateş açtı. Sedat K.’nin üzerine de bir el ateş ederek isabet ettiremeyen Ahmet B.’nin bir anlık boşluğundan faydalanan kardeşi Vedat K. tekme vurarak yere düşürdü.

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SİLAHINI ALDILAR, DÖVDÜLER

O sırada yere düşen silahı alan Vedat K. silahın kabze kısmıyla Ahmet B.’nin kafasına vurarak etkisiz hale getirdi.

TEDAVİYE ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ahmet B.’yi ambulansla hastaneye götürürken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.Tedavisi biten Ahmet B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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