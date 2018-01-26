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Silahlı çatışmaya karışan şahsın iş yeri kurşunlandı

Samsun'da silahlı yaralama olayına karışan kişinin iş yerine pompalı tüfekle saldırdılar.

İHA | 26.01.2018 - 08:46..
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Samsun’un Bafra ilçesinde silahlı yaralama olayına karışan şahsın iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

4 EL ATEŞ EDİLDİ

Saat 22.30 sıralarında Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Sokak’ta meydana gelen silahlı çatışma sonucu üç kişinin yaralanma olayının ardından saat 00.30 sıralarında silahlı yaralama olayına karışan Metcan T.’nin iş yerinin camına henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce pompalı tüfekle 4 el ateş edildi.

Silahlı çatışmaya karışan şahsın iş yeri kurşunlandı

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Mehmet Akif Sokağa gelen polis ekipleri 4 adet pompalı tüfeğe ait fişek kapsülü ele geçirdi. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından iş yerini kurşunlayan kişi veya kişileri yakalamak için Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.

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