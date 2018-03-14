taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.267
USD
3,8704
EURO
4,8035
ALTIN
165,25
PETR
64,5700

Silahlı gaspçı, çantasını aldığı genç kızı sürükledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde üniversiteli bir genç kızın çantasını alan silahlı saldırgan genç kızı yerde sürükledi.

İHA | 14.03.2018 - 07:35..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İhsaniye Mahallesi İhsaniye Sokak’ta evine gitmek üzere yürüyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi S.K., kendisini takip eden silahlı şahsın saldırısına uğradı. G.K.(25) adlı saldırgan, genç kızın çantasını almak için peşinden kovaladı. Kısa sürede genç kızı yakalayan saldırgan kadının çantasını almak istedi. S.K. direnince yerlerde sürüklendi ve yaralandı.

Silahlı gaspçı, çantasını aldığı genç kızı sürükledi

Silahlı gaspçı, çantasını aldığı genç kızı sürükledi

GENÇ KIZIN ÇIĞLIKLARINA DEVRİYEDEKİ POLİS YETİŞTİ

Genç kızın imdat çığlıkları üzerine saldırgan hızla kaçarken, bu sırada devriye halinde olan polis ekipleri olayı görüp harekete geçti. Ekipler saldırganı kısa sürede yakaladı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek silahı elinden alınan saldırgan G.K. gözaltına alındı. Yapılan sorgusunun ardından Bandırma Adliyesi’ne sevk edilen G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı gaspçı, çantasını aldığı genç kızı sürükledi

ZANLI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şüpheli G.K.’nın evden hırsızlık, cinsel taciz, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olduğu anlaşılırken büyük bir tehlike atlatan ve çantasına yeniden kavuşan talihsiz üniversite öğrencisi S.K. ise polis ekiplerine teşekkür etti.

Bandırma Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç ve ekibine telefonda teşekkür eden S.K. bir daha benzer olayların yaşanmamasının en büyük temennisi olduğunu dile getirdi.

Silahlı gaspçı, çantasını aldığı genç kızı sürükledi

Silahlı gaspçı, çantasını aldığı genç kızı sürükledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
9 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklandı
Kayseri'de, okulda öğrencisinin durumundan şüphelenen öğretmenin ortaya çıkardığı istismar olayı sonrasında tutuklanan baba cezaevine götürülürken linç edilmek istendi.
Kadir İnanır'ı görmek için 5. kata çıktı
Şişli'de tedavi gören Kadir İnanır'ı görmek isteyen Yılmaz Ç. intihar girişiminde bulundu. Yılmaz Ç. 3 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan inmeyi kabul etti.
Karaman'da 2 kişinin üzerinden silah ve uyuşturucu çıktı
Jandarma ekiplerinin Karaman'da gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda iki de ruhsatsız silah ele geçirildi.
Ankara'da trafik kazası: 2 ölü 2 yaralı
Başkent Ankara'da meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

56
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

52
Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

19
Stephen Hawking hayatını kaybetti

Stephen Hawking hayatını kaybetti

99
Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

Almanya ses çıkarmadı Türklere saldırılar arttı

28
Sevilla 60 yıl sonra çeyrek finale çıktı

Sevilla 60 yıl sonra çeyrek finale çıktı

8
Kadir İnanır'ı görmek için 5. kata çıktı

Kadir İnanır'ı görmek için 5. kata çıktı

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM