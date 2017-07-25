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Silahlı kavgada iki oğlu ölen baba tutuklandı

Samsun'da park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada yaşamını yitiren kardeşlerin babaları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.07.2017 - 14:32
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Samsun'da silahlı kavgada iki oğlunu kaybeden ve aynı olayla ilgili gözaltına alınan 45 yaşındaki Turan Tekcan'ın tutuklanmasına karar verildi.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, üç gün önce Çarşamba İlçesi’nin Terme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobil park etme meselesinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu iki taraf birbirlerine tabanca ve tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 20 yaşındaki Alptuğbey Tekcan ve kardeşi 18 yaşındaki Göktuğbey Tekcan ile 46 yaşındaki Murat Aşar hayatını kaybetti.

Silahlı kavgada iki oğlu ölen baba tutuklandı

Olayda ağır yaralanan 26 yaşındaki Mustafa Salih Semercioğlu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)  Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, her iki taraftan iki oğlunu kaybeden baba Turan Tekcan, oğlu Onurcan Tekcan, Mehmet Semercioğlu ve 21 yaşındaki Kerem Öztürk’ü gözaltına alındı.

BABALARI TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Turan Tekcan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı. Sağlık durumu iyiye giden ve yoğun bakım ünitesinden servise alınan şüpheli Mustafa Salih Semercioğlu hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

Silahlı kavgada iki oğlu ölen baba tutuklandı

ÖZEL İZİNLE CENAZEYE KATILABİLDİ

Tutuklanan baba Turan Tekcan, polisten alınan özel izinle iki oğlunun cenazesine katılabildi. Cenaze sırasında Tekcan'ın ayakta zor durduğu gözlendi.

Silahlı kavgada iki oğlu ölen baba tutuklandı

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