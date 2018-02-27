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Silahlı maganda terörü kamerada

Ankara’da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları, alt geçitte silahlarını art arda ateşleyerek terör estirdi.

İHA | 27.02.2018 - 08:04..
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Ankara'nın Çankaya ilçesi'nde İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Ümitköy istikametinde araç konvoyu yapan şahıslar, alt geçidin orta yerinde durarak yolu trafiğe kapattı.

ALT GEÇİTTE ÇİRKİN EĞLENCE

Daha sonra 06 FR 6973 plakalı otomobilden inen şahıslar, ellerindeki tabancalarla etrafa rastgele ateş açmaya başladı. Nidalar atarak ateş açmaya devam eden magandalar, çirkin eğlencelerini dakikalarca sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, bulvarın orta yerinde hiç kimseye aldırmadan ateş eden magandalar yansıdı.

Silahlı maganda terörü kamerada

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