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Silahlı market soygunu kamerada

Denizli’de bir süpermarketin kasiyerine silah doğrultarak kasadaki tüm parayı çalan yüzü maskeli şahıs, polisin güvenlik kameralarında yaptığı inceleme sonucu yakalandı.

İHA | 03.11.2018 - 19:15..
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Yüzünde maske bulunan Engin E. isimli şahıs, marketin kapanma saatinde içeri girip kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan 4 bin lirayı alan eli silahlı Engin E., marketten çıktıktan sonra koşarak kayıplara karıştı.

Market çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri markette ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı soygunu gerçekleştiren zanlıyı bulmak için araştırma başlattı. Polisin marketteki ve çevredeki güvenlik kamerasını incelemesi sonucu kimliği tespit edilen zanlı, evinde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen zanlı, adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan Engin E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı market soygunu kamerada VİDEO


SİLAH DOĞRULTUP TÜM PARAYI ALDI

Süpermarketin güvenlik kameralarına yansıyan olayda yüzü maskeli zanlının marketin içine girip önce marketin dışında rafları düzenleyen çalışana silah doğrultup içeriye soktuğu, ardından market içinde kasiyer kadına da silahı doğrulup, kasadaki paraları poşete koymasını istediği görülüyor.

Görüntüde ayrıca, silahlı soygun sırasında alışveriş yapıp ücretini ödemek için kasaya doğru gelen iki kadın müşteri silahlı soyguncuyu görünce geriye doğru kaçarak rafların arkasına saklandığı ve iki kasadaki paraları poşete koyulmasını isteyen silahlı soyguncunun, markette bir çalışanın da arkada olduğunu fark edince yanına çağırdığı ve iki kasadaki yaklaşık 4 bin lirayı alıp marketten koşarak kaçtığı görülüyor.

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