Samsun'daki silahlı saldırıya 2 gözaltı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli saldırı sonucu R.K.’ye ait kahvehanenin camlarına saçma isabet etti.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olay sırasında U.P. adlı şahıs da parmağından saçma tanesi ile yaralandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen S.K. (33) ve Ö.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan S.K. ve Ö.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.