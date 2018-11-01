Samsun'daki silahlı saldırıya 2 gözaltı

Murat Başoğlu: Ben namuslu bir insanım

1 20 bin öğretmen ataması 7 Şubat'ta gerçekleşecek Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen ataması 7 Şubat 2019'da gerçekleşecek.

2 Tarihi Ortamahalle ziyaretçilerin gözdesi konumunda Trabzon'da bulunan Ortamahalle, Osmanlı dönemine ait evleri, konakları, çeşmeleri, sokakları ve mahalle kültürünün bir bütün halinde sergilenmesiyle ziyaretçileri cezbediyor.

3 En fazla konut ve kira harcaması İstanbul'da yapıldı TÜİK'in yaptığı araştırmalara göre; konut ve kira harcamasına en yüksek pay TR1 İstanbul bölgesinin oldu.

4 Cihangir İslam Meclis'te AK Partilileri hedef aldı CHP oylarıyla Meclis'e giren Saadet Partili vekil Cihangir İslam, Meclis'te AK Partililere 'Sonunuz yakın' dedi.

5 Son 24 saatte 19 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı Şırnak'ta 10, Diyarbakır'da 4, Batman'da 4 ve Gaziantep'te 1 olmak üzere 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

6 Fahriye Evcen: Bebeğimizin cinsiyeti henüz belli değil 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit, birlikte romantik bir akşam yemeği yedi.