Silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Kibar Reis Sokak’ta dün akşam saat 18.35’te meydana gelen olayda, 31 yaşındaki Ufuk Altuntaş, sokakta yürürken motosikletle yanına yaklaşan 2 kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

5 SAÇMA ALNINA VE KAFASINA İSABET ETTİ

Tüfekten çıkan ve misket diye tabir edilen 5 saçmanın alnına ve kafasına isabet etmesi sonucu ağır aralanan Altuntaş, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Altuntaş, yapılan müdahalelere rağmen gece saat 00.30 sıralarında hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

