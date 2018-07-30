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Silahlı soyguncular umduğunu bulamadı

İstanbul Sultangazi'de, 4 soyguncu girdikleri lokantada kasa bulamayınca çekmecedeki 6 lira bozuk parayı alarak kaçtı.

DHA | 30.07.2018 - 10:28..
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Sultangazi'nin Gazi Mahallesi'nde 15 Temmuz'da, gece saat 02.40 sıralarında balık lokantasına gelen 4 kişi, bir süre içeriyi gözetledi.

Lokantanın kapalı olduğunu gören hırsızlar güvenlik kameraların kablosunu makasla keserek etkisiz hale getirdi.

Silahlı soyguncular umduğunu bulamadı ViDEO

6 LİRAYI ALIP GİTTİLER

Lokantanın kapısını levye ile kırarak içeriye giren hırsızlar bir süre etrafı kolaçan etti. Yüzlerini tişörtleriyle kapatan soyguncular kasayı bulamayınca masanın alt çekmesini açarak tabağın içerisindeki bozuk altı lirayı alarak kaçtı.

Balık lokantasının içindeki güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

Polis güvenlik kamerasına yansıyan kişileri arıyor.

Silahlı soyguncular umduğunu bulamadı

Silahlı soyguncular umduğunu bulamadı

Silahlı soyguncular umduğunu bulamadı

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