Silahlı soyguncular umduğunu bulamadı

1 Motosikletli gencin feci kazası kamerada Bomonti-Beşiktaş Tüneli’nde motosikletli genç önündeki araç sollama yaparken arkadan çarparak hayatını kaybetti.

2 LGS sonuçları açıklandı Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

3 Gladyatörler Kenti’nde İdil Biret konseri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan ve 'Gladyatörler Kenti' olarak bilinen, Stratonikeia Antik Kenti'ndeki amfi tiyatroda piyano sanatçısı İdil Biret ve belediye orkestrası konser verdi.

4 Metrobüste kavga eden kadın konuştu Sefaköy’den Mecidiyeköy istikametine giden metrobüste yer kapmak için kavga eden iki kadından biri canlı yayına katıldı. Kadın ayağının sakat olduğunu iddia etti.

5 Van’da 485 göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında devam eden faaliyetler sonucunda dört ilçede toplam 485 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

6 Şırnak ile Cizre arası 20 dakikaya düşüyor Terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle 21 yıl geciken proje için toplam 500 milyon lira harcandı.