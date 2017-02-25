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Silahlı soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladı

Denizli'de market sahibi Musa Aycan'ın, işyerini soymaya çalışan soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladığı anlar, güvenlik kamerasına yansı

25.02.2017 - 22:47
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Olay, dün saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 1940 Sokak'ta meydana geldi. Kar maskeli bir kişi, girdiği markette elindeki pompalı tüfeği doğrultup, işyeri sahibi Musa Aycan'dan kasadaki paraları vermesini istedi.

Silahlı soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladı

Olayı şaka sanan, ancak bir süre sonra gerçek olduğunu anlayan Aycan, hemen önündeki siyah kaplı veresiye defterini eline alarak silahlı soyguncuya direndi.

Silahlı soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladı

Soyguncuyu veresiye defteriyle kovalayıp dışarıya çıkaran Aycan, geri dönerek telefonla polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasının görüntülerinden yola çıkarak soyguncu ile kendisine gözcülük yaptığı belirlenen 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Silahlı soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladı

Olayın önce şaka olduğunu zannetiğini belirten Musa Aycan, "Soygunun gerçek olduğunu anlayınca elime aldığım veresiye defteriyle karşı koydum. Tetik düşürdü, sanırım silah tutukluk yaptı. Kaçtı ama polisler kısa sürede yakaladı" dedi.

Silahlı soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladı

Silahlı soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladı

Silahlı soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladı

Silahlı soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladı

Silahlı soyguncuyu veresiye defteriyle kovaladı

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