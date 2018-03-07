Şilan Makal: Çirkin erkek seviyorum

Bir dönem Murat Dalkılıç’la adı aşk dedikodularına karışınca yakın arkadaşı Merve Boluğur'la arası açılan Şilan Makal, oyuncu İlayda Aydın'la pbjektiflere yakalandı.

Giyim tarzlarıyla bakışları üzerine çeviren ikiliden Şilan Makal, muhabirlerin “Sosyal medyada çok aktifsiniz” sözleri üzerine, “Çok tatlılar, hoşuma gidiyor ilgileri. Ben de onlarla ilgileniyorum” dedi.

"KİMSE YANIMA YAKIŞTIRMIYOR"

Aşk hayatıyla ilgili açıklama yapan Makal, “Hayatımda biri yok. Çirkin erkek seviyorum galiba, ne zaman sevgilim olsa tüm arkadaşlarım çirkin buluyor. Yanıma yakıştıramıyorlar. Şaka bir yana evlenecek kadar ciddi olmadığı sürece hayatıma bir erkeği almam" diye konuştu.