Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı şarkı

Sıla'nın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtığı Ahmet Kural, geçen hafta soruşturma kapsamında ifade verdi.
Kural, ifadesinde şunları belirtti: “Yaşanan ilk ayrılıktan sonra Sıla Gençoğlu barışmak için araya aracılar soktu. Sık sık mesajlar attı, 'Sana şarkı yaptım' dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Mutlu oldum, ikinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm."
HÜZÜNLÜ VE ANLAMLI SÖZLER
Daha önce bir ayrılık yaşayan ikiliyi barıştıran, söz ve müziği Sıla'ya ait “Boş Ev” hüzünlü sözleriyle dikkat çekiyor. Şarkının sözleri ise şöyle:
Boş evde çıplak duvara
Çelik umut gibi astım baharı
Mahpus gibi hanımeli
Kaderin şu yankısı
Uzatmadın bir yardım eli
Canda kıyamet yangın var
Şişe burada gece belli
Serçe gönlüm boynunu eğdi
Utanma ağla sesli sesli
Hal dökülsün
Kalp övünsün
Kan dökülsün
Yettiyse ölünsün