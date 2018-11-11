taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı şarkı

Ahmet Kural ile Sıla’yı, mahkemelik olmalarından sadece birkaç hafta önce barıştıran, sonrasında dava dosyasına giren şarkının adının “Boş Ev” olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 11.11.2018 - 11:16..
  1. Haberler
  2. Magazin

Sıla'nın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtığı Ahmet Kural, geçen hafta soruşturma kapsamında ifade verdi.

Kural, ifadesinde şunları belirtti: “Yaşanan ilk ayrılıktan sonra Sıla Gençoğlu barışmak için araya aracılar soktu. Sık sık mesajlar attı, 'Sana şarkı yaptım' dedi. Telefonuma da yaptığı şarkıyı gönderdi. Mutlu oldum, ikinci bir şans vermem gerektiğini düşündüm."

Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı şarkı

HÜZÜNLÜ VE ANLAMLI SÖZLER

Daha önce bir ayrılık yaşayan ikiliyi barıştıran, söz ve müziği Sıla'ya ait “Boş Ev” hüzünlü sözleriyle dikkat çekiyor. Şarkının sözleri ise şöyle:

Boş evde çıplak duvara
Çelik umut gibi astım baharı
Mahpus gibi hanımeli

Kaderin şu yankısı
Uzatmadın bir yardım eli
Canda kıyamet yangın var
Şişe burada gece belli
Serçe gönlüm boynunu eğdi
Utanma ağla sesli sesli

Hal dökülsün
Kalp övünsün
Kan dökülsün
Yettiyse ölünsün

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

43
Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

82
Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

55
Şırnak'ta elektrik direkleri, kaçak kablolarla dolu

Şırnak'ta elektrik direkleri, kaçak kablolarla dolu

182
Suud Kralı Selman ile Abu Dabi emiri bir arada

Suud Kralı Selman ile Abu Dabi emiri bir arada

16
CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

137
Ümit Davala'nın basın toplantısı 24 saniye sürdü

Ümit Davala'nın basın toplantısı 24 saniye sürdü

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM