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Sıla'nın avukatından açıklama

Avukat Rezan Epözdemir, Ahmet Kural, Sıla'nın annesini aramak istediğini ancak kendisine ulaşma çabasına izin vermediklerini söyledi.

Haber Merkezi | 02.11.2018 - 15:19..
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Sıla'nın avukatından açıklama

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun avukatı açıklama yaptı. Avukatı duruşma hakkında önemli bilgiler verdi.

3 TANIK İFADE VERDİ

Buna göre Sıla'nın duruşmasında 3 tanık ifade verdi. İfade verenlerden biri Sıla'nın şoförü.

Sıla'nın avukatından açıklama

Sıla'nın avukatı basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

"DOSYADA BAŞKA FOTOĞRAFLAR DA VAR"

"Kamuoyunda şöyle bir algı var. Bir defa iki tane fotoğraf üzerinden süreç yürüyor. Bu yanlış. Dosyada başkaca fotoğraflar da var. Sıla'nın yüzünün göründüğü fotoğraflar var. Ve hastaneden alınan sağlık raporuna göre de yüzünden tutun da kulaklarına ayaklarına kadar birçokı yerinde travmatik ilizyonlar var. Fakat morali iyi.

"SILA'NIN BUNA İHTİYACI MI VAR"

(Ahmet Kural) Efendim kolundan tuttum, çektim, böyle bir şey olmadı falan diyor. Avrupa'da en fazla dinlenen bilimsel verilere göre Tarkan ve Sıla. Sıla zaten bütün Türkiye'de tanınan bilinen kıymetli bir sanatçı. Sıla olmamış bir şiddet olayını varmış gibi gösterecek, buradan nemalanacak mı? Bu iddia hayatın olağan akışına aykırı. Sıla'nın buna ihtiyacı yok. Zaten konserlerine binlerce kişi geliyor.

"KENDİ KENDİSİNİ DUVARA MI VURDU"

Dolayısıyla hiç böyle bir şey yokken Sıla gibi bir sanatçı hayal ürünü bir şekilde bunu mu yaptı. Ne yaptı yani kendisini duvardan duvara mı vurdu. Her tarafını morartıp bununla bir piar ve prim mi elde etmeye çalışıyor?"

Ahmet Kural'dan ilk açıklama VİDEO

Sıla'nın avukatından açıklama

Sıla'nın avukatından açıklama

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