Sıla'nın İspanya tarzı

Oyuncu Ahmet Kural’la ayrıldıktan sonra kısa aralıklarla imaj değişikliğini yaptığını gördüğümüz Sıla, havalimanında yine farklı bir tarzda ortaya çıktı.

"İSPANYA'YA GİDİYORUM"

Yeni saç modeliyle çok dikkat çeken Sıla'nın bu sefer gözlüğü ve giyim tarzı da oldukça dikkat çekiciydi. Muhabirlerin “Can Yantır ile aşk yaşadığınız doğru mu?” sorusuna “Arkadaşlar daha önce gereken cevabı verdim. Konser için İspanya'ya gidiyorum. Kolay gelsin” demekle yetindi.

Muhabirlerden kaçmak isteyen Sıla, koşar adımlarla alana giriş yapmak istedi.