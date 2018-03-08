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Sıla'nın yeni evi 4.5 milyon lira

İstanbul Galata'da beğendiği iki oda bir salon eve sığamayan Sıla, yandaki daireyi de alıp, 4.5 milyon TL'yi gözden çıkardı.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 09:43..
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RR

Turnede olduğu sırada Kadıköy'deki konutuna hırsız giren Sıla, taşınma kararı aldı.

GALATA'YA TAŞINIYOR

Bir süredir arayışlara devam eden şarkıcı, tercihini Galata'dan yana kullandı. Galata Kulesi manzaralı evleri inceleyen Sıla, ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in de oturduğu bir apartmanda karar kıldı.

İKİ DAİREYİ BİRLEŞTİRECEK

Arka cephesi denize bakan, iki oda ve bir salondan oluşan daire için ev sahibiyle anlaşan şarkıcı, eşyalarının buraya sığmaması üzerine, yandaki daireyi de aldı.

İÇ MİMARLARLA GÖRÜŞÜYOR

Çözümü iki evi birleştirmekte bulan Sıla'nın toplam 4.5 milyon TL ödeyeceği iddia edildi. Şarkıcının iç mimarlarla görüşmeye başladığı da konuşuluyor.

Sıla'nın yeni evi 4.5 milyon lira

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