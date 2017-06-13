Sıla'nın yeni imajı

Ünlü şarkıcı Sıla, oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşamaya başladıktan sonra imajını yeniledi. Saçlarını sapsarı boyatıp kahkül bırakan Sıla'yı takipçileri beğenmedi.

"HERKESİN KAHKÜLÜNE KİMSE KARIŞAMAZ"

Sıla yenilediği imajıyla fotoğraf paylaşmasının ardından yüzlerce yorum aldı. Sıla'nın boyattığı sarı saçlarından çok kalın ve simsiyah kaşları rahatsız ediyordu. Ünlü şarkıcının fotoğrafının altına " Sıla ne yaptın kendine, çok kötü olmuş" yorumları ile yağdı. Sıla yorumları tahmin ediyor olacak ki fotoğrafa "Herkesin kahkülüne kimse karışamaz" notunu düştü.