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Şile yolunda kaza: 1 ölü

Şile yolu Çekmeköy mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

11.07.2017 - 09:13
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Şile yolunun Çekmeköy Çamlık mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen 39 yaşındaki Dilet Temur'a bir araç çarptı.

KADINA ÇARPAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Kadın yolun kenarına savrulurken sürücü ise hızla kaçtı Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi geldi. Sağlık görevlileri Temur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak Şile yolununun 1 şeridi trafiğe kapattı.

Şile yolunda kaza: 1 ölü

POLİS SÜRÜCÜYÜ ARIYOR

Ceset olay yeri polisleri ve savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, kadına çarpan aracı tespit etmek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şile yolunda kaza: 1 ölü

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