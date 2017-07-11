Şile yolunda kaza: 1 ölü

Oyuncu Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül ve Doğulu Ailesi'nin diğer aile bireyleri önceki gün kız istemeye gitti.

Avrupalı 30 dolayında İmam, radikal islamcıların terörizmi ile ilgilerinin olmadıklarını vurgulamak için Avrupa kentlerinde yürüyor.

İtalyan basını, Lazio'nun Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta sahası Tolgay Arslan için teklif yaptığını yazdı.

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Telefon kullanan sürücü alkollü muamelesi görecek

Türkiye'de, en çok can kaybına neden olan trafik kazalarını önlemek amacıyla "Yol Güvenliği Kurumu" oluşturulacak.