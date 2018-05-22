Karabük’ten Ankara istikametine giden bir tırın sileceğine dolanan 1 metre uzunluğundaki yılanı fark eden sürücü, bir süre yoluna devam etti. Daha sonra Hamzalar mevkiinde seyir halinde olan trafik polisi aracının durması için selektör yaptı.

YILANI ZARAR VERMEDEN SERBEST BIRAKTILAR

Durdurduğu aracından inen polis, zarar vermeden yılanı dolandığı silecekten eliyle alıp yol kenarındaki otluk alana attı.

Polise teşekkür eden sürücü güzergahına devam etti.

Sileceğe dolanan yılanı görünce polisten yardım istedi VİDEO