Şile'de batan gemide ölen Mert İlkmen toprağa verildi

İstanbul'un Şile ilçesi açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen arama çalışmalarında cesedi bulunan gemicilerden 23 yaşındaki Mert İlkmen’in cenazesi, Bursa’nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Mert İlkmen’in kaptanlık hayali olduğu öğrenildi.

Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen arama çalışmalarında ekipler, son olarak 3 kişinin cansız bedenini kıyıya çıkardı. Gemiden son çıkarılan cesetlerin Mert İlkmen, Nedim Alicem ve Mahir Sanayır´a ait olduğu tespit edildi.

YATAĞA BAĞLI BULUNDU

Mert İlkmen’in ölmeden önce cesedinin kaybolmaması için kendini mürettebat koğuşundaki yatağa bağladığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'ndan dün akşam alınan İnegöllü Mert İlkmen’in cenazesi Bursa’nın İnegöl İlçesine getirildi. Kastamonu Üniversitesi Deniz İşletmeciliği bölümü mezunu, yüzme şampiyonluğu derecesi bulunan, Ayten ile Ali İlkmen’in tek oğlu Mert İlkmen’in cenazesi İnegöl Urgancılar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

KAPTAN OLACAKTI

Cenazede konuşan Mert İlkmen’in dayısı Yılmaz Baydemir, “Benim en çok sevdiğim, anlaşabildiğim yeğenimdi. İyi biriydi. Askerliğini de denizci olarak yaptı. Eğitimini denizci olarak aldı. Bir yıldan bu yana o gemide görev yapıyordu. Hayali gemi kaptanı olmaktı. Askerde yapılan yarışmada da yüzme şampiyonluğu vardı. Başımız sağ olsun.” dedi. Gemici Mert İlkmen’in cenazeye gelen kuzeni Merve Baydemir de cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Cenazeye Kaymakam Ali Akça, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Uğur Baş, Emniyet Müdürü İlhami Araali ile dost ve yakınları ile cemaat katıldı.









