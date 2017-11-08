taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.379
USD
3,8870
EURO
4,5056
ALTIN
160,13
PETR
63,4100

Şile'de batan gemide ölen Mert İlkmen toprağa verildi

Mert İlkmen’in ölmeden önce cesedinin kaybolmaması için kendini mürettebat koğuşundaki yatağa bağladığı ortaya çıktı.

08.11.2017 - 15:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul'un Şile ilçesi açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen arama çalışmalarında cesedi bulunan gemicilerden 23 yaşındaki Mert İlkmen’in cenazesi, Bursa’nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Mert İlkmen’in kaptanlık hayali olduğu öğrenildi.

Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatıyla ilgili sürdürülen arama çalışmalarında ekipler, son olarak 3 kişinin cansız bedenini kıyıya çıkardı. Gemiden son çıkarılan cesetlerin Mert İlkmen, Nedim Alicem ve Mahir Sanayır´a ait olduğu tespit edildi.

Şile'de batan gemide ölen Mert İlkmen toprağa verildi

YATAĞA BAĞLI BULUNDU

Mert İlkmen’in ölmeden önce cesedinin kaybolmaması için kendini mürettebat koğuşundaki yatağa bağladığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'ndan dün akşam alınan İnegöllü Mert İlkmen’in cenazesi Bursa’nın İnegöl İlçesine getirildi. Kastamonu Üniversitesi Deniz İşletmeciliği bölümü mezunu, yüzme şampiyonluğu derecesi bulunan, Ayten ile Ali İlkmen’in tek oğlu Mert İlkmen’in cenazesi İnegöl Urgancılar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Şile'de batan gemide ölen Mert İlkmen toprağa verildi

KAPTAN OLACAKTI

Cenazede konuşan Mert İlkmen’in dayısı Yılmaz Baydemir, “Benim en çok sevdiğim, anlaşabildiğim yeğenimdi. İyi biriydi. Askerliğini de denizci olarak yaptı. Eğitimini denizci olarak aldı. Bir yıldan bu yana o gemide görev yapıyordu. Hayali gemi kaptanı olmaktı. Askerde yapılan yarışmada da yüzme şampiyonluğu vardı. Başımız sağ olsun.” dedi. Gemici Mert İlkmen’in cenazeye gelen kuzeni Merve Baydemir de cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Cenazeye Kaymakam Ali Akça, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Uğur Baş, Emniyet Müdürü İlhami Araali ile dost ve yakınları ile cemaat katıldı.

Şile'de batan gemide ölen Mert İlkmen toprağa verildi

Şile'de batan gemide ölen Mert İlkmen toprağa verildi

Şile'de batan gemide ölen Mert İlkmen toprağa verildi

Şile'de batan gemide ölen Mert İlkmen toprağa verildi

İlginizi Çekebilir
Batman'da 3 günlük bebeği sokağa terk ettiler
Batman'da park halindeki otomobilin yanından geçenler tekerleğin yanında bebek buldu.
Akaryakıta zam gelince otomobilinden indi, eşeğe biniyor
Afyonkarahisar'da yaşayan Balı Hava, akaryakıta yapılan zamlara tepki olarak eşeğe binmeye başladı.
13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı
Zonguldak'ta bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yapan C.G., öğrencisine cinsel istismardan tutuklandı ve açığa alındı.
Şirinler suç örgütüne yapılan operasyonun detayları
İstanbul'da bir alışveriş merkezinde "Şirinler" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nevşin Mengü'nün gündemi Müslüman Kardeşler

Nevşin Mengü'nün gündemi Müslüman Kardeşler

98
Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'yı ayıran mesaj

Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı'yı ayıran mesaj

93
Beştepe'de Erdoğan-Elon Musk görüşmesi

Beştepe'de Erdoğan-Elon Musk görüşmesi

173
Yerli otomobildeki şarj özelliği Tesla'da bile yok

Yerli otomobildeki şarj özelliği Tesla'da bile yok

329
Candaş Tolga Işık yazdı: Suudi Arabistan'da ne oluyor

Candaş Tolga Işık yazdı: Suudi Arabistan'da ne oluyor

109
İsmail Küçükkaya AKM projesine hayran kaldı

İsmail Küçükkaya AKM projesine hayran kaldı

123
Beşiktaş'ın Talisca planı

Beşiktaş'ın Talisca planı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM