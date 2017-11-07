Şile'de batan gemiden acı haber

Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatından 4'üncü kişinin cenazesine sabah saatlerinde ulaşılmıştı.
3 KİŞİNİN DAHA CENAZESİ BULUNDU
Batan gemide yeni bir gelişme yaşandı. 3 kişinin daha cenazesine ulaşıldı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.