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Şile'de batan gemiden acı haber

Şile açıklarında batan gemide 3 kişinin daha cenazesi bulundu.

07.11.2017 - 17:45
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Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatından 4'üncü kişinin cenazesine sabah saatlerinde ulaşılmıştı.

3 KİŞİNİN DAHA CENAZESİ BULUNDU

Batan gemide yeni bir gelişme yaşandı. 3 kişinin daha cenazesine ulaşıldı.

Şile'de batan gemiden acı haber

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlatılan kayıp mürettebatı arama çalışmaları 7. gününde devam ediyor.

Şile'de batan gemiden acı haber

Şile'de batan gemiden acı haber

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