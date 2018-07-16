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Şile'de hafta sonu bilançosu: 3 kişi boğuldu, 1 ölü

İstanbul'da yaşayanların denize girmek için gittiği Şile'de geçtiğimiz hafta sonu 3 kişi boğuldu, 1'i hayatını kaybetti. 100 kişiyi ise cankurtaranlar kurtardı.

DHA | 16.07.2018 - 15:47..
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Şile sahilleri özelikle hafta sonları tatilcilerin akınına uğruyor. Hafta sonu yaşanan yoğunlukla birlikte uyarılara aldırış etmeden dalgalı denizlere girenler nedeniyle boğulma vakaları yaşanıyor.

100 KİŞİ KURTARILDI

Şile'de dün iki kişi boğuldu, vatandaşlar tarafından kurtarılarak bir kişi hastaneye kaldırıldı, cankurtaranların kurtardığı bir kişinin ise hayati tehlikesi sürüyor. Cankurtaranlar dün boğulma tehlikesi geçiren 100 kişiye müdahale etti.

Şile'de hafta sonu bilançosu: 3 kişi boğuldu, 1 ölü

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sultanbeyli'den gelerek Akçakese plajında dün saat 07.00 sıralarında denizde giren 20 yaşındaki Fırat Akpınar'ın cansız bedeni çıktı.

Kabakoz Mahallesi sahilindeki kontrolsüz alanda boğulma tehlikesi yaşayan bir kişi de vatandaşlar tarafından denizden çıkartıldı ve Şile Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayazma Plajı'nda da Eyyüp Yıldız son anda cankurtaran ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şile'de hafta sonu bilançosu: 3 kişi boğuldu, 1 ölü

KALABALIKTA ÇOCUKLAR DA KAYBOLUYOR

Sofular Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde plajda denize giren bir grup Suriyeli'nin arasındaki 13 yaşındaki kız çocuğu da boğuldu. Bu arada Şile sahillerinde dün cankurtaran ekiplerinin denizde boğulmak üzere olan 100 kişiye müdahale ettiği öğrenilirken, sahillerdeki aşırı insan kalabalığı nedeniyle cankurtaran ekiplerinin bazı gözetleme kulelerini denizin içerisine taşıdıkları görüldü. Öte yandan pazar günü plajlardaki yoğunlukla birlikte kaybolan çocuk sayısında da artış yaşanıyor. Aşırı kalabalık sahillerde çocukları kaybolan aileler Şile Belediyesi Plaj Zabıta Karakolu'na başvuru yapıyor.

Şile'de hafta sonu bilançosu: 3 kişi boğuldu, 1 ölü

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