Şili'de sel ve heyelandan milyonlarca kişi etkilendi

Güney Amerika ülkesi Şili’de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Acil Durum Ofisi sele kapılan 7 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

6 MİLYON KİŞİ ETKİLENİYOR

Başkent Santiago’da ana içme suyu kaynağı olan Maipo Nehri heyelanlar nedeniyle kirlendi. Milyonlarca kişi içme suyu sıkıntısı yaşıyor. Şili İçişleri Bakanı Mario Fernandez, “Santiago’nun 33 bölgesinde içme suyu temini konusunda karmaşık bir durumla karşı karşıyayız ki bundan yaklaşık 6 milyon kişi etkileniyor” dedi.

BİNLERCE KİŞİ MAHSUR KALDI

Santiago’nun güneyinde selin sürüklediği araçta bulunan 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirenler arasında. Şili’de hafta sonundan bu yana etkili olan yağışların neden olduğu toprak kaymalarının yolları kapatması sonucu binlerce kişi ise mahsur kaldı.