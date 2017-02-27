taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.137
USD
3,5879
EURO
3,8010
ALTIN
144,89
PETR
56,6500

Şili'de sel ve heyelandan milyonlarca kişi etkilendi

Sel ve heyelanın yaşandığı Şili'de 6 milyon kişiye su verilemiyor.

27.02.2017 - 13:50
  1. Haberler
  2. Dünya

Güney Amerika ülkesi Şili’de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Acil Durum Ofisi sele kapılan 7 kişinin de kayıp olduğunu belirtti.

Şili'de sel ve heyelandan milyonlarca kişi etkilendi

6 MİLYON KİŞİ ETKİLENİYOR

Başkent Santiago’da ana içme suyu kaynağı olan Maipo Nehri heyelanlar nedeniyle kirlendi. Milyonlarca kişi içme suyu sıkıntısı yaşıyor. Şili İçişleri Bakanı Mario Fernandez, “Santiago’nun 33 bölgesinde içme suyu temini konusunda karmaşık bir durumla karşı karşıyayız ki bundan yaklaşık 6 milyon kişi etkileniyor” dedi.

Şili'de sel ve heyelandan milyonlarca kişi etkilendi

BİNLERCE KİŞİ MAHSUR KALDI

Santiago’nun güneyinde selin sürüklediği araçta bulunan 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirenler arasında. Şili’de hafta sonundan bu yana etkili olan yağışların neden olduğu toprak kaymalarının yolları kapatması sonucu binlerce kişi ise mahsur kaldı.

Şili'de sel ve heyelandan milyonlarca kişi etkilendi

Şili'de sel ve heyelandan milyonlarca kişi etkilendi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

56
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

561
Oscar'da Trump'a tweet

Oscar'da Trump'a tweet

45
2017 Oscar ödüllerini kazananlar

2017 Oscar ödüllerini kazananlar

41
Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto

Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto

62
Oscar ödülleri Trump'a göndermelerle başladı

Oscar ödülleri Trump'a göndermelerle başladı

60
Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim

Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM