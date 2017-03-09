Şili'de Türk isimleri kullanılıyor

Ulusal televizyonlarda yayınlanan ve çok yüksek izlenme oranlarına ulaşan Türk dizileri sayesinde son yıllarda bebeklere Türk isimleri verilmeye başlandı.

Ülkede özellikle geçen yıl dünyaya gelenlere isim verilirken Türk televizyon dizilerindeki karakterlerin etkili olduğu bildirildi.

Şili Nüfus Kayıt Merkezinin verilerine göre, 2016 yılında doğan birçok kıza "Elif" ismi verildi. "Elif", Latin Amerika'da kullanılan "Loreto" ve "Veronica" gibi geleneksel isimleri geride bıraktı.

'ELİF' İLK 200'DE

Nüfus kayıtlarından alınan ve 10 binden fazla çocuğun ismi sıralanarak yapılan listede, Şili'de en çok tercih edilen isimler kız bebeklerde "Sofia" oldu. Şili'de 2016'da doğan 4 bin 11 bebeğe Sofia ismi verildi. Erkeklerde ise 4 bin 106 bebeğe verilen "Agustin" ismi ilk sırada yer aldı.

Ülkede geçen yıl 59 kıza, Türk televizyon dizisi "Elif"te yer alan karakterin ismi koyuldu. "Elif", Şili'de geçen yıl en çok koyulan isimler sıralamasında 200'üncü oldu.

Bunun dışında yine aynı dizideki bir başka karakter olan "Nilüfer" de tercih edilen kız isimleri arasında yer aldı. Şili'de geçen yıl 9 bebeğe "Nilüfer" adı verildi. Ayrıca birer bebeğe de "Melek" ve "Fatmagül" ismi konuldu.

"Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Pargalı İbrahim karakterinden esinlenen 16 aile ise yeni doğan erkek bebeklerine "İbrahim" adını uygun gördü.

TÜRK DİZİLERİ REKOR KIRIYOR

Dünyanın birçok ülkesinde son yıllarda büyük ilgi gören Türk televizyon dizileri Şili'de de en çok izlenen yapımlar arasında bulunuyor.

Ulusal bir kanalda 3 yıl önce yayımlanan başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in paylaştığı "Binbir Gece" dizisi Şili'deki genel izlenme oranında yüzde 28,2 ile 2014 yılının en başarılı televizyon dizisi olmuştu.

Şili'de 2014'ten itibaren yayınlanan ve en çok izlenen Türk dizileri arasında Muhteşem Yüzyıl, Elif, Binbir Gece, Ezel, Sıla, Fatmagül'ün Suçu Ne, Kara Para Aşk gibi yapımlar yer alıyor.

TÜRK DİZİLERİNE TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE LANSMAN

Şili'deki özel televizyon kanalları Türk dizilerine 2012'ten itibaren ilgi göstermeye başladı. O dönemde izlenme oranları düşen özel televizyon kanalı Mega TV, uluslararası fuarda yayın hakkını aldığı dizinin lansmanını Türkiye'nin Santiago Büyükelçiliği'nde yaptı. Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya'nın ev sahipliğinde yapılan lansmanın ardından Türk dizisi ülkede fenomen haline geldi. Aynı kanal başka Türk dizilerini de satın alıp lansmanını yine Türk Büyükelçiliği'nde yaptı ve büyük başarı kazandı.

REYTİNGİ DÜŞEN KANALI TÜRK DİZİSİ KURTARDI

Mega TV'nin Uluslararası İçerik Direktörü Juan Ignacio Vicente, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar 12 Türk dizisi yayınladıklarını, bunlar arasında Binbir Gece, Fatmagül'ün Suçu Ne, Kara Para Aşk, Sıla, Ezel ve Medcezir'in oldukça iyi izlenme oranlarına ulaştığını söyledi.

"İÇERİKLER ŞİLİ HALKINA UYGUN"

Türk dizilerini 2012'de ilk kez izlediğinde içeriklerinin Şili için uygun olduğunu düşündüğünü dile getiren Vicente, "Şili halkının her kesimi Türk dizilerine mükemmel karşılık verdi. İlk yayınladığımız Binbir Gece dizisi çok yüksek izlenme payı ile tarihi bir başarı elde etti." diye konuştu.

Vicente, Türk dizilerinin Latin Amerika'da büyük ilgi görmesinin sebebini anlatırken, "Bu diziler duygusal olarak izleyicilerimize etki eden hikayelere sahip. Dizilerin işlediği konular ahlaki ve duygusal olarak Latin Amerika’da yaşayan insanların kendi hayatlarında yaşadıkları çatışmalara oldukça yakın." ifadesini kullandı.

"TÜRK OYUNCULARI ŞİLİ'DE GÖRMEK İSTİYORUZ"

MEGA TV yöneticisi Vicente, Türkiye'den yeni diziler almaya devam ettiklerini de belirtti. Vicente, "Son olarak Cesur ve Güzel, İçeride ve Vatanım Sensin dizilerini satın aldık." dedi.

Son yıllarda diziler sayesinde Türk oyuncuların Latin Amerika'da tanındığını da aktaran Vicente, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün gibi Türk oyuncuları Şili'de görmek istediklerini söyledi.

ULUSAL KÜLTÜRÜN BİR PARÇASI HALİNE GELİYOR

Vicente, ülkede doğan bebeklere Türk dizilerindeki karakterlerin isimlerinin verilmesini değerlendirirken de şunları dile getirdi:

"Dizilerde oynayan karakterlerin orijinal isimlerinin ulusal kültürün bir parçası haline gelmesini şaşırtıcı buluyorum. İnsanların kendilerine yakın hissettikleri bu karakterleri çocuklarında yaşatmak istediklerini düşünüyorum. Bu yakınlık bize Şili’de bu dizilerin ne kadar güçlü ve etkili olduklarını gösteriyor."