Silifke Belediyesi 2 şehidin ailesine ev verdi

Geçen ay Hakkari’de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet İlker Şahin'in ailesine ev veren Belediye Başkanı Mustafa Turgut, bu kez de 'Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Gölge ile Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK’nın havanlı saldırısında şehit olan Barbaros Yılmaz'ın ailelerine söz verilen evin tapusunu teslim etti.

AİLELERDEN TEŞEKKÜR

Başkan Turgut’a teşekkür eden Şehit Ali Gölge’nin babası Hüseyin Gölge, "Evladımızın hayali her genç gibi iyi bir gelecek ve yuvasını kurmaktı. Ailesine çok düşkündü ve her zaman arar sorardı. Sizler onun bir nebze de olsa ev hayalini gerçekleştirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANNE- BABASI KAZADA ÖLMÜŞ, AKRABALARI BÜYÜTMÜŞ

Duyarlılığı nedeniyle Başkan Turgut’a teşekkür eden Şehit Barbaros Yılmaz’ın kardeşi Burak Yılmaz da, "Ağabeyim evlenmek ve kendisine ait bir evi olmasını isterdi. Çok zor koşullarda büyüdük. Anne ve babamızı küçükken kazada kaybettik. Bizlere akrabalarımız sahip çıktı. Acımızı paylaştığınız ve böyle bir duyarlılığı gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.





