taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.682
USD
3,5114
EURO
3,6759
ALTIN
127,59
PETR
54,1150

Silifke Belediyesi 2 şehidin ailesine ev verdi

Fırat Kalkanı'nda şehit olan Uzman Çavuş Ali Gölge ile Hakkari'de şehit düşen Piyade Onbaşı Barbaros Yılmaz'ın ailelerine ev verildi.

DHA | 22.12.2016 - 13:59
  1. Haberler
  2. İç Haber

Geçen ay Hakkari’de güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet İlker Şahin'in ailesine ev veren Belediye Başkanı Mustafa Turgut, bu kez de 'Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Çavuş Ali Gölge ile Hakkari Çukurca'da terör örgütü PKK’nın havanlı saldırısında şehit olan Barbaros Yılmaz'ın ailelerine söz verilen evin tapusunu teslim etti.

AİLELERDEN TEŞEKKÜR

Başkan Turgut’a teşekkür eden Şehit Ali Gölge’nin babası Hüseyin Gölge, "Evladımızın hayali her genç gibi iyi bir gelecek ve yuvasını kurmaktı. Ailesine çok düşkündü ve her zaman arar sorardı. Sizler onun bir nebze de olsa ev hayalini gerçekleştirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ANNE- BABASI KAZADA ÖLMÜŞ, AKRABALARI BÜYÜTMÜŞ

Duyarlılığı nedeniyle Başkan Turgut’a teşekkür eden Şehit Barbaros Yılmaz’ın kardeşi Burak Yılmaz da, "Ağabeyim evlenmek ve kendisine ait bir evi olmasını isterdi. Çok zor koşullarda büyüdük. Anne ve babamızı küçükken kazada kaybettik. Bizlere akrabalarımız sahip çıktı. Acımızı paylaştığınız ve böyle bir duyarlılığı gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Silifke Belediyesi 2 şehidin ailesine ev verdi

Silifke Belediyesi 2 şehidin ailesine ev verdi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

69
KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

59
El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

161
Trump: Olanlar utanç verici

Trump: Olanlar utanç verici

287
Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

16
Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab tamamen kuşatma altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab tamamen kuşatma altında

153
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM