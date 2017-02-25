Şilili reklamcıdan CHP'lilere Hayır dersi

Tasarım Atölyesi Kadıköy'de düzenlenen programda konuşan Ferrada, referandum sürecine değinerek, burada önemli olanın "Hayır" oyu vermek değil, bunun sonunda neyin inşa edileceği olduğunu söyledi.

"HAYIR OYU VERDİKTEN SONRA GELECEK İNŞA ETMEK LAZIM"

Hükümetin değişiklik önerdiğini dile getiren Ferrada, "Şu anla aynı olmamak için 'hayır' oyu vermemek lazım. 'Hayır' oyu verdikten sonra olacaklarla bir gelecek inşa etmek lazım. Kampanyayı kazandıracak şey budur." dedi.

"BİR HAFTADIR BURADA HAYIR'IN NE ÖNERDİĞİNİ ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Ferrada, "Ben bir haftadır buradayım, 'Hayır' oyunun ne önerdiğini anlamış değilim. Eğer bundan emin olmazsanız, ülkeye politik mesaj, hayal üretemezsiniz. Şahısların bize söylediği 'Hayır oyu verin' cinsinden. Bizim (Şili'de) yaptığımız 'mutluluğun ülkeye tekrar döneceği' şeklindeydi." diye konuştu.

"BENİM YÜRÜTTÜĞÜM KAMPANYA DİKTATÖRE KARŞIYDI"

Şili'de kendisinin yürüttüğü kampanyanın diktatör Pinochet'e karşı olduğunu, ülkesindeki durumun Türkiye'deki durumla aynı olmadığını vurgulayan Garcia Ferrada, "Benim yaptığım, bir diktatöre karşı tanıtım kampanyası gibi bir şeydi, buradaki durum biraz daha farklı." ifadelerini kullandı.

Daha iyi bir Türkiye için fikre sahip olmak gerektiğini vurgulayan Ferrada, şunları kaydetti:

"Bir hafta boyunca Türkler hakkında öğrendiğim şey, bir yola ulaşmak için çok fazla tartışıyorsunuz. Sonuç olarak güzel bir şey bu. Bir anda kayboluşa sebebiyet verebilir, öncelikle bir yere gitmek için yapacağınız şeyin hükümete oy verenler için de güzel olması, farklı kültürleri çağırması lazım."

Ferrada, "Bu kampanyalar duygusal kampanyalardır. Türkiye'de farklı insanların birlikte, huzurla yaşamasının sağlanması, birlikte mutlu şekilde yaşamasının anlatılması lazım, korkudan kurtulmak lazım. Kişisel hırslar ve egodan kurtulmak lazım." dedi.

Etkinliğe, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ve partililer katıldı.