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Silivri Cezaevi'nde referandum sonucu

Çoğunlukla FETÖ davası sanıklarının olduğu Silivri Cezaevi'nde geçerli sayılan 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayır", bin 663'ü "evet" çıktı.

17.04.2017 - 08:50
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Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında kullanılan ve geçerli sayılan 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayır", bin 663'ü "evet" olarak kullanıldı.

7 BİN 500 OYDAN 5 BİN 800'Ü HAYIR DEDİ

FETÖ dava ve soruşturmaları kapsamında tutuklananların yoğun olarak bulunduğu Silivri Cezaevindeki sandıkların tamamı açıldı ve oylar sayıldı. Sandık sonuç tutanakları Silivri Adliyesindeki İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilirken, resmi olmayan sonuçlara göre cezaevinde kayıtlı 7 bin 815 kayıtlı seçmenden 7 bin 600'ü, 32 sandıkta oy kullandı.

YÜZDE 77'Sİ HAYIR DEDİ

Oylardan 100'ü geçersiz sayılırken, geçerli 7 bin 500 oydan 5 bin 837'si "hayır", bin 663'ü ise "evet" çıktı.

Buna göre, cezaevindeki tutuklulardan yüzde 77,83'ü "hayır", yüzde 22,17'si ise "evet"ten yana tercihini kullandı.

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