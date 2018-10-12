Silivri sahili sular altında

İstanbul'un Silivri ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle okula ve işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

BAZI YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Şiddetli yağış nedeniyle sahil bölgesindeki rögarların taşması üzerine buradaki bazı yollar su altında kaldı.

İSTANBUL'DA BUGÜN SAĞANAK BEKLENİYOR

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir gün bekleniyor. Yağışların öğle saatlerine kadar İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.