taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,6230
EURO
4,0244
ALTIN
145,49
PETR
52,4600

Silivri ve Çatalca'da hazine arazisine ev yapana af

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen kanun teklifi ile birlikte İstanbul'un iki ilçesinde hazine arazisi satılabilir hale getirildi.

18.05.2017 - 23:14
  1. Haberler
  2. Emlak
Silivri ve Çatalca'da hazine arazisine ev yapana af

HAZİNE ARAZİSİ İŞGAL EDENİN OLACAK

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere köyleri ile Çatalca ilçesine bağlı Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık köylerinin eski köy yerleşim alanları ile Çatalca ilçesinin Binkılıç Mahallesi'nin yerleşim alanında, üzerlerinde vatandaşlara ait ev, ahır ve müştemilatları bulunan Hazineye ait taşınmazların yüzölçümü 7 bin metrekareye kadar olan kısmı, kullanıcılarına veya bunların kanuni haleflerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecek.

5 YIL VADE 10 TAKSİT

Bu alanların 19 Temmuz 2003'ten önce kullanılıyor olması ve kullanımının halen devam etmesi şartı aranacak. Ayrıca düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde başvuruda bulunması gerekecek. Ödemeler 5 yıl içinde 10 eşit taksitte ödenebilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzon'da askere saldıran teröristler görüntülendi

Trabzon'da askere saldıran teröristler görüntülendi

108
Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

32
Döviz fiyatlarında son durum

Döviz fiyatlarında son durum

416
Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

Ali Ağaoğlu Atatürk heykelinin açılışını yaptı

393
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

164
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli araba açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli araba açıklaması

390
Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

Almanya'nın ABD'den Türkiye isteği

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM