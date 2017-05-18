Silivri ve Çatalca'da hazine arazisine ev yapana af

HAZİNE ARAZİSİ İŞGAL EDENİN OLACAK

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Sayalar, Danamandıra ve Çayırdere köyleri ile Çatalca ilçesine bağlı Hallaçlı, Gümüşpınar, Aydınlar, Karamandere ve Yaylacık köylerinin eski köy yerleşim alanları ile Çatalca ilçesinin Binkılıç Mahallesi'nin yerleşim alanında, üzerlerinde vatandaşlara ait ev, ahır ve müştemilatları bulunan Hazineye ait taşınmazların yüzölçümü 7 bin metrekareye kadar olan kısmı, kullanıcılarına veya bunların kanuni haleflerine rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilecek.

5 YIL VADE 10 TAKSİT

Bu alanların 19 Temmuz 2003'ten önce kullanılıyor olması ve kullanımının halen devam etmesi şartı aranacak. Ayrıca düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde başvuruda bulunması gerekecek. Ödemeler 5 yıl içinde 10 eşit taksitte ödenebilecek.