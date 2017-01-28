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Silivri'de 1 milyonluk ’FETÖ’ vurguncuları yakalandı

İstanbul Silivri’de yaşayan yaşlı çifte "FETÖ" kumpası kurarak yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılar gözaltına alındı.

28.01.2017 - 15:38
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Yaşlı adam adına FETÖ’yü öven sahte bir bildiri hazırlayan çete, bunu bir kişi aracılığı ile Silivri Küçükkılıçlı Mahallesi Camii’ne bıraktırdı. 8 Ağustos tarihinde FETÖ’yü öven bildiriyi bulan cami imamı, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri bildiride adı geçen 72 yaşındaki R.Ş.’yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen yaşlı adam, bunun üzerine serbest bırakıldı.

Silivri'de 1 milyonluk ’FETÖ’ vurguncuları yakalandı

EŞİNE MAİL ATTILAR

Boş durmayan kumpas çetesi, bu kez 21 Ağustos tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne R.Ş.’nin eşi S.Ş. ismiyle bir ihbar maili gönderdi. Mail içeriğinde eşi R.Ş.’nin hakim ve savcılara rüşvet vererek tutuklanmaktan kurtulduğunu belirtilmesi üzerine jandarma S.Ş.’yi ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesine çağrıldı. Ancak yaşlı kadın böyle bir maili kendisinin atmadığını ve eşinin bu tür ilişkilerinin olmadığını savundu.

KUMPAS ÇETESİ BİRÇOK YOL DENEDİ

Kumpas çetesi bu girişimlerinde de başarılı olmayınca 2 Eylül 2016 tarihinde PTT şubesinden bu kez Silivri Kaymakamlığına bir ihbar zarfı gönderdi. Zarf içerisinde FETÖ/PYD terör örgütü liderini öven bir kitap, 15 Temmuz darbe girişimi öven yazı ve R.Ş.’nin hakim ve savcılara rüşvet vererek tutuklanmaktan kurtulduğunu belirten bir mektup bulundu.

Silivri'de 1 milyonluk ’FETÖ’ vurguncuları yakalandı

1 MİLYONLUK KUMPASCILAR YAKALANDI

Şahısların yaşlı çiftten arsalarında açılacak sözde petrol istasyonu konusunda oluşacak olumsuzların giderilmesi ve resmi prosedürlerin çözülmesi için parça parça 500 bin TL ve Mahmutbey’de bulunan arsasının satış vekaletini verdiği öğrenildi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri Emlakçı S.U. ve müdür lakaplı C.B.’yi takibe aldı. Tekrar harekete geçen kumpas çetesi zanlıları, bu kez yaşlı çiftten haklarındaki FETÖ soruşturmasını önlemek bahanesiyle 250 bin TL istedi. Dolandırıcıların son talebi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, iki zanlıyı gözaltına aldı.


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