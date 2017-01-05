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Silivri'de Ortaköy saldırısı operasyonu

Silivri'de, Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla bazı şüpheliler gözaltına alındı.

AA | 05.01.2017 - 05:05
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Silivri'de Ortaköy saldırısı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selimpaşa'da bir sitede saldırgana yardım ve yataklık yapan bazı kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine operasyon başlattı. Jandarma ve özel harekat polisleri de operasyona katıldı.

SİTENİN ETRAFI SARILDI

Doğu Türkistanlı ailelerin de yaşadığı sitenin çevresini saran ekipler, zırhlı araçlarla site girişini kapattı. Ambulanslar da tedbir amaçlı olarak site önünde hazır bekletildi.

Silivri'de Ortaköy saldırısı operasyonu

GZÖALTINA ALINANLAR DOĞU TÜRKİSTANLI

​Siteye girerek ev ve araçlarda arama yapan ekipler, terör saldırısının failiyle irtibatlı olduğu ileri sürülen ve durumundan şüphelenilen bazı kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanların Doğu Türkistanlı olduğu öğrenildi.

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen saldırıda 1 polis şehit olmuş, 25'i yabancı uyruklu 38 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırganın görüntüleri basında yer almıştı.

Silivri'de Ortaköy saldırısı operasyonu

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